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Жизнь

Кошмар в приютах, чартеры в Турцию и «крайний» по бродячим собакам. Что произошло в Алтайском крае 5 марта

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 5 марта.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ Депутаты АКЗС на февральской сессии подняли вопрос об ужасных условиях в частных домах престарелых — и решили, что будут с этим делать.

◆ Алтайский краевой суд постановил, что в случаях, когда бродячие собаки нападают человека, несет ответственность (и должно выплачивать компенсации) местное самоуправление.

◆ В Мамонтово после капитального ремонта за 29,7 млн рублей открыли спортивную школу. В честь этого село посетил новый министр спорта края Иван Нифонтов.

◆ Депутат барнаульской гордумы Вячеслав Перерядов предложил неочевидное и неоднозначное решение проблемы с общественным транспортом: менять стоимость проезда в часы пик

◆ Барнаульский лор-врач Евгений Тимошенский рассказал, как правильно лечить насморк, можно ли принимать сосудосуживающие, что-то там промывать, и стоит ли вообще «лезть в нос».

◆ Из Барнаула запустят прямой чартер в в Анталью. Мы выяснили, сколько будет стоить отдых на турецком курорте и почему рейсы на Пхукет в это время могут снять.

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