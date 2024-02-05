6 февраля
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Жизнь

Кошка-ложка, «нескучный Онегин». 10 идей, как провести эту неделю в Барнауле

Altapress.ru регулярно рекомендует, куда сходить и чем заняться в Барнауле. На этой неделе можно посетить лекцию о Пушкине в Шишковке, сходить на фильм ужасов или комедию, создать миниатюрную поделку в виде котика, а с настоящими — попить чай.

Мастер-класс "Кошка-ложка" в котокафе "Никомур".
Мастер-класс "Кошка-ложка" в котокафе "Никомур".
vk.com/nikomurcatcafe22

В кино

Милая комедия с мохнатым детенышем от Кирилла Кемница «Я — медведь» в Галактике — 6 февраля, 18:10, 6+

Хоррор от и Роя Кунца и Кру Эннис «Избави нас. Одержимые» в Галактике — 7 февраля, 20:10, 18+

В театр

«Интуиция» в Театре драмы — 7 февраля, 18:30, 18+

«Как бы нам пришить старушку» в Музыкальном театре — 9 февраля, 18:30, 16+

«Мой папа — Питер Пэн» в Молодежном театре — 8 февраля, 18:30, 12+

«Столик на троих» в Крепостном театре — 7 февраля, 19:00, 16+

Спектакль &quot;Мой папа — Питер Пэн&quot; в МТА.
Спектакль "Мой папа — Питер Пэн" в МТА.
Анна Зайкова.

На выставку

Персональная выставка Олега Соловова «Плавник monster» в галерее «Республика ИЗО» — до 12 марта, чт-вс: 13:00-19:00,

В филармонию

Концерт Владислава Косарева «Дороги любви» в Филармонии — 10 февраля, 17:00, 6+

Владислав Косарев с концертом &quot;Дороги любви&quot; в Филармонии.
Владислав Косарев с концертом "Дороги любви" в Филармонии.
www.filarmonia22.ru

В Шишковку

Занимательная лекция «Нешкольный» Пушкин. «Нескучный Онегин» в Шишковке — 10 февраля, 16:00, 14+

Пушкин. Книга. Сочинения.
Пушкин. Книга. Сочинения.
unsplash.com

Для детей

Творческий мастер-класс «Кошка-ложка»: с чаем, котиками и настолками в котокафе Nikomur - 10 февраля, 11:30, по предварительной записи, 7+

Мастер-класс &quot;Кошка-ложка&quot; в котокафе &quot;Никомур&quot;.
Мастер-класс "Кошка-ложка" в котокафе "Никомур".
vk.com/nikomurcatcafe22

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