12 мая
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Жизнь

Кощей Бессмертный и бесстыжий кот. Две необычные скульптуры установили в Алтайском крае

Две необычные скульптуры - Кощею Бессмертному и сибирскому бесстыжему коту - установили в Алтайском крае. Один из них стоит в Барнауле.

Скульптура "Сибирский кот"
Скульптура "Сибирский кот"
Барнаул 22

Бесстыжий кот

Чугунного «Сибирского кота" установили на проспекте Ленина, рядом с рестораном «Пили-швили» 11 мая, сообщает "Барнаул и точка". Скульптура весит больше полтонны.

Арт-объект выглядит весьма колоритно. Чугунный кот в черных очках, не стыдясь, умывается в интимных местах на высокой табуретке. На спинке выведена надпись "Сибирским котам. Любой месяц. Март".

Авторы скульптуры - художник-скульптор Никола Питерский и творческое объединение «Носорог». По словам авторов, их главная цель - преображать мир вокруг, привносить в него яркие краски, вызывать эмоции и новые мысли.

Авторы надеются, что «Сибирский кот» понравится большинству барнаульцев. Художники также отмечают, что в скульптуре «читается» выточенная десятилетиями способность сибиряков жить полноценной жизнью в тяжелых условиях.

Памятник Бессмертному

Памятник Кощею Бессмертному установили на его малой родине - в селе Озерки Тальменского района, сообщает "В курсе 22".

Первую часть известного фильма "Кощей Бессмертный" снимали как раз в окрестностях села Озерки. Здесь показали сцену русского праздника в посаде и нападение на него слуг Кощея.

Для фильма съемочная бригада построила настоящие деревянные срубы и затем подожгла их. А также устроили пожар на пшеничном поле. В годы войны это было немыслимым поступком, но режиссеру все же позволили это сделать.

В кино рядом с профессиональными актерами снимались жители села. Премьера фильма состоялась в Барнауле 9 мая 1945 года, а сразу после этого кинолента отправилась в Рим для участия в кинофестивале.

Памятник Кощею Бессмертному
Памятник Кощею Бессмертному
В курсе 22
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