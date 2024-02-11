Кортеж из трактора и скорых: женщина родила в машине мужа в снежный шторм на Алтае

Жительница села Новоалейское (Третьяковский район Алтайского края) родила ребенка в машине мужа, пока добиралась в роддом во время метели , сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

К сотрудникам дорожной службы — они расчищали трассу — обратился местный житель. Он объяснил — у жены начались роды, он не стал дожидаться скорой помощи и решил сам доставить женщину в роддом. Однако из-за метели не смог проехать, указывает Газета.Ru.

Дорожники для сопровождения выделили трактор К-700 — на случай непредвиденных обстоятельств в условиях нулевой видимости.

Также навстречу автомобилю с роженицей направили два экипажа медиков из двух районов.

Когда трактор приехал сквозь невидимую из-за метели дорогу, из машины уже раздавался детский крик. В родах женщине помог фельдшер ФАПа, который также сопровождал женщину.

Трактор сопровождал семью до села Екатерининское. Там врачи оказали помощь женщине и младенцу. И уже на скорой помощи их доставили в другую больницу.

А родилась девочка.

Ранее сообщалось, что россиянка родила в лайнере во время полета.

У пассажирки авиакомпании "Аэрофлот" во время перелета начались схватки. На помощь женщине пришли бортпроводники и успешно помогли ей родить прямо на борту лайнера.

Воздушное судно было вынуждено экстренно сесть в аэропорту Нижнего Новгорода. Мать и ребенка доставили в больницу.

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