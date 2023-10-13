"Корона" вокруг Луны закроет собой светило. Где и когда наступит солнечное затмение

Остался один день до кольцеобразного солнечного затмения.

Астрономические явление произойдет 14 октября, напоминает ТАСС. Этот вид затмения характерен образованием «огненного кольца» или «короны» вокруг Луны. Спутник Земли закроет собой Солнце. Максимальная фаза затмения составит 0,95, это произойдет в 21:00 мск.

Это последнее солнечное затмение в 2023 году.

Страны наблюдений

В разных фазах будет наблюдаться на территории Северной и Южной Америки, а также в акваториях Тихого и Атлантического океанов. В РФ затмения видно не будет. Полная фаза затмения продлится около 5 минут и 17 секунд.

Полное затмение

Между тем 15 лет назад весь Барнаул ахнул, не увидев Солнца. Тогда ждали полного солнечного затмения. 1 августа 2008 года в городе работали несколько площадок для наблюдений. Больше всего людей собралось на площади Сахарова. Как сообщают очевидцы, собравшиеся барнаульцы ахнули в едином порыве, когда город «потемнел» .

Это яркое явление 2008 года известно как «Русское затмение», хоть его и видели также на территории Канады, Гренландии, Норвегии Казахстана, Китая и Монголии. Однако центром наблюдения стала Западная Сибирь.

Интересно, что полное солнечное затмение россияне также наблюдали 29 марта 2006 года. Его могли видеть жители Горно-Алтайска, Кисловодска, Астрахани и других городов. Жители Алтайского края в тот и последующие годы смотрели на неполную фазу.

Следующее полное затмение ожидают 12 августа 2026 года. В России его можно увидеть на полуострове Таймыр, причем в полночь - в полярный день.