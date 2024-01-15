Королева шпагатов Волочкова прокомментировала появление скандального видео в сети

Пользователей сети возмутило видео, на котором Никита Джигурда во время танца раздухарился сорвал с Анастасии Волочковой штаны, а потом приник к низу ее живота.

Балерина заявила, что за этот поступок (вброс ролика в сеть, — прим. ред.) должен извиняться Джигурда.

По словам Волочковой, это провокация, указывает Газета.Ru. И она полностью — на совести Джигурды. Артистка заявила — то, что происходит у нее дома, никого не должно касаться. Мой дом — моя крепость, заверила Волочкова (сейчас она находится на Мальдивах, — прим. ред.).

Также балерина уверена, за слив видео в сеть должен извиниться Джигурда, "этот совершенно конченный человек, для меня уже настолько упавший на дно, с которого он не поднимется".

Волочкова добавила, что Джигурду принимали в ее доме, как доброго друга. Но он все время устраивает какой-то хайп вокруг имени балерины, уверена Волочкова.

Балерина добавила, что расстроилась из-за предательства, которого не ожидала. И сильно плакала.

Также Волочкова сообщила, что разговаривала с женой Джигурды. По заверениям супруги Джигурды, это видео не они выкладывали в сеть.

Что произошло

Накануне в сети появилось видео танцев Волочковой и Джигурды под песню "Гитара" в исполнении Успенской.

Реакция

Поклонники, в свою очередь, отреагировали на публикации по-разному: были и восторженные комментарии, и ироничные замечания об этом необычном сочетании.

Голая вечеринка

Многие, конечно, вспомнили недавний случай с Насти Ивлеевой. Кто-то написал, что во время СВО такие танцы недопустимы.

Появятся ли у этого такие же последствия, как после "голой вечеринки" Ивлеевой - пока непонятно. Депутаты молчат, Джигурда и Волочкова тоже.

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