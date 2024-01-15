16 января
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Королева шпагатов Волочкова прокомментировала появление скандального видео в сети

Пользователей сети возмутило видео, на котором Никита Джигурда во время танца раздухарился сорвал с Анастасии Волочковой штаны, а потом приник к низу ее живота.

Волочкова показала себя топлес.
Волочкова показала себя топлес.
Социальные сети

Балерина заявила, что за этот поступок (вброс ролика в сеть, — прим. ред.) должен извиняться Джигурда.

По словам Волочковой, это провокация, указывает Газета.Ru. И она полностью — на совести Джигурды. Артистка заявила — то, что происходит у нее дома, никого не должно касаться. Мой дом — моя крепость, заверила Волочкова (сейчас она находится на Мальдивах, — прим. ред.).

Также балерина уверена, за слив видео в сеть должен извиниться Джигурда, "этот совершенно конченный человек, для меня уже настолько упавший на дно, с которого он не поднимется".

Волочкова добавила, что Джигурду принимали в ее доме, как доброго друга. Но он все время устраивает какой-то хайп вокруг имени балерины, уверена Волочкова.

Балерина добавила, что расстроилась из-за предательства, которого не ожидала. И сильно плакала.

Также Волочкова сообщила, что разговаривала с женой Джигурды. По заверениям супруги Джигурды, это видео не они выкладывали в сеть.

Что произошло

Накануне в сети появилось видео танцев Волочковой и Джигурды под песню "Гитара" в исполнении Успенской.

Реакция

Поклонники, в свою очередь, отреагировали на публикации по-разному: были и восторженные комментарии, и ироничные замечания об этом необычном сочетании.

Голая вечеринка

Многие, конечно, вспомнили недавний случай с Насти Ивлеевой. Кто-то написал, что во время СВО такие танцы недопустимы.

Появятся ли у этого такие же последствия, как после "голой вечеринки" Ивлеевой - пока непонятно. Депутаты молчат, Джигурда и Волочкова тоже.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость