Корги-встреча прошла в Изумрудном парке Барнаула. Умилительные фото

Встречу не анонсировали владельцы собак — побоялись, что придет слишком много зрителей.
Первая корги-встреча состоялась в парке в 2022 году.
Ранее занятия йогой со щенками корги открыли в России.
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Познакомиться в парк пришли более 30 хозяев корги вместе с питомцами, сообщает пресс-служба парка.
Встречу не анонсировали владельцы собак — побоялись, что придет слишком много зрителей.
Первая корги-встреча состоялась в парке в 2022 году.
Ранее занятия йогой со щенками корги открыли в России.
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