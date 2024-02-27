Корги-встреча прошла в Изумрудном парке Барнаула. Умилительные фото

Познакомиться в парк пришли более 30 хозяев корги вместе с питомцами, сообщает пресс-служба парка .

Встречу не анонсировали владельцы собак — побоялись, что придет слишком много зрителей.

Первая корги-встреча состоялась в парке в 2022 году.

Ранее занятия йогой со щенками корги открыли в России.

Самое важное - в нашем Telegram-канале