Копейка от решетки не сбережет. В России предложили сажать в тюрьму за мелкие взятки

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за дачу и получение мелких взяток. Максимальная санкция предусматривает лишение свободы до трех лет. Об этом сообщает ТАСС .

Автор законопроекта предлагает усилить уголовную ответственность за мелкое взяточничество. Он предлагает увеличить срок лишения и ограничения свободы.

Согласно документу, за получение взятки или коммерческий подкуп в размере, не превышающем 10 тыс. рублей, будет грозить до трех лет лишения свободы и до четырех лет ограничения свободы.

Также предлагается конфисковать имущество преступников. По словам авторов инициативы, это позволит компенсировать ущерб потерпевшим.

На данный момент за мелкое взяточничество предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. рублей, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет.

Максимальное наказание на данный момент - лишение свободы на срок до одного года.