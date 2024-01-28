Коньки и Путин, угрозы и Бастрыкин: как прошло последнее январское воскресенье на Алтае

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 28 января.

Главное за день в Алтайском крае.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вручил 14-летней девочке из Рубцовска коньки от президента РФ Владимира Путина. Владислава Калугина написала письмо президенту и попросила подарить ей профессиональные коньки. Дело в том, что она занимается фигурным катанием. А коньки обновила на льду Изумрудного парка в Барнауле.

История с елкой, которую пнул мужчина и роликом в соцсетях получила продолжение. Конечно, история не о елке. А об угрозах физической расправой девушке, которая разместила в сети видео. Тепекрь спецы Следственного комитета изучают обстоятельства произошедшего. Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил расследование этого дела на контроль.

Накануне зарезали барнаульского музыканта Тему Алтайского. Причем это сделал его товарищ. Дело передано в военную прокуратуру.

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