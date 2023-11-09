Кому в Алтайском крае предлагают самые высокие зарплаты, а кому не хватает денег больше всего

Меньше, чем по стране
В октябре средняя заработная плата в Алтайском крае составила 40 тыс. рублей, и это оказалось на 12 тыс. рублей меньше, чем в среднем по стране.
Зато зарплатные ожидания специалистов совпали с предложениями работодателей и установились на уровне 40 тыс. рублей. В то время как в среднем по России сотрудники просят около 60 тыс. рублей. Впрочем, тенденция занижать оценку своего труда сложилась в регионе уже давно.
Дороже всего в октябре оценили труд специалистов в следующих сферах:
- высший и средний менеджмент – 75,1 тыс. рублей;
- сельское хозяйство – 71,1 тыс. рублей;
- добыча сырья – 69,2 тыс. рублей;
- стратегия, инвестиции, консалтинг – 68,5 рублей;
- транспортно-логистическая сфера – 59,2 рублей.
Выросли на 10%
Кроме того, выше рынка, то есть более 40 тыс. рублей, готовы платить профессионалам автомобильного бизнеса, в строительстве и недвижимости, рабочему персоналу, кадрам в производстве и сервисном обслуживании, в закупках, в ИТ, в управлении персоналом, в маркетинге и рекламе и в продажах.
И напротив, самые наиболее низкие зарплаты в крае предлагают в направлениях «Туризм, гостиницы, рестораны» (29,8 тыс. рублей), «Наука, образование» (30,2 тыс. рублей) и «Безопасность» (31,9 тыс. рублей).
Однако в целом с января зарплатные предложения в Алтайском крае выросли на 10%.
Не хватает на необходимое
Между тем только 20% опрошенных работников Алтайского края сообщили, что им вполне хватает их текущей зарплаты на основные нужды. В целом по стране этот показатель оказался на том же уровне. Среди таких специалистов больше всего сотрудников сфер «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (34%) и «Информационные технологии» (32%).
Еще 24% респондентов ответили, что они с трудом покрывают свои расходы, но денег им все-таки хватает. Чаще всего об этом говорили представители строительства и производства.
А вот 57% специалистов признались, что им совсем недостаточно зарплаты, чтобы оплачивать даже основные нужды. Наиболее остро эта проблема стоит для работников сфер «Административный персонал» (58%) и «Медицина, фармацевтика» (57%).
20% из тех, кому не хватает или с трудом хватает зарплаты, рассказали, что для свободной жизни им недостает около 15 тыс рублей в месяц, а 50% не хватает больше 20 тыс.