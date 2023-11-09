Кому в Алтайском крае предлагают самые высокие зарплаты, а кому не хватает денег больше всего

Эксперты платформы по поиску работы hh.ru выяснили, кому в Алтайском крае предлагали самые высокие зарплаты в октябре, а кому не хватает денег даже на основные нужды.

Меньше, чем по стране

В октябре средняя заработная плата в Алтайском крае составила 40 тыс. рублей, и это оказалось на 12 тыс. рублей меньше, чем в среднем по стране.

Зато зарплатные ожидания специалистов совпали с предложениями работодателей и установились на уровне 40 тыс. рублей. В то время как в среднем по России сотрудники просят около 60 тыс. рублей. Впрочем, тенденция занижать оценку своего труда сложилась в регионе уже давно.

Дороже всего в октябре оценили труд специалистов в следующих сферах:

высший и средний менеджмент – 75,1 тыс. рублей;

сельское хозяйство – 71,1 тыс. рублей;

добыча сырья – 69,2 тыс. рублей;

стратегия, инвестиции, консалтинг – 68,5 рублей;

транспортно-логистическая сфера – 59,2 рублей.

Зерноуборочные комбайны Фото: Анна Зайкова, Дмитрий Лямзин

Выросли на 10%

Кроме того, выше рынка, то есть более 40 тыс. рублей, готовы платить профессионалам автомобильного бизнеса, в строительстве и недвижимости, рабочему персоналу, кадрам в производстве и сервисном обслуживании, в закупках, в ИТ, в управлении персоналом, в маркетинге и рекламе и в продажах.

И напротив, самые наиболее низкие зарплаты в крае предлагают в направлениях «Туризм, гостиницы, рестораны» (29,8 тыс. рублей), «Наука, образование» (30,2 тыс. рублей) и «Безопасность» (31,9 тыс. рублей).

Однако в целом с января зарплатные предложения в Алтайском крае выросли на 10%.

Горничная. СС0.

Не хватает на необходимое

Между тем только 20% опрошенных работников Алтайского края сообщили, что им вполне хватает их текущей зарплаты на основные нужды. В целом по стране этот показатель оказался на том же уровне. Среди таких специалистов больше всего сотрудников сфер «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (34%) и «Информационные технологии» (32%).

Еще 24% респондентов ответили, что они с трудом покрывают свои расходы, но денег им все-таки хватает. Чаще всего об этом говорили представители строительства и производства.

А вот 57% специалистов признались, что им совсем недостаточно зарплаты, чтобы оплачивать даже основные нужды. Наиболее остро эта проблема стоит для работников сфер «Административный персонал» (58%) и «Медицина, фармацевтика» (57%).

20% из тех, кому не хватает или с трудом хватает зарплаты, рассказали, что для свободной жизни им недостает около 15 тыс рублей в месяц, а 50% не хватает больше 20 тыс.