Кому помолиться и что стоит сделать в Сильвестров день: приметы 15 января

15 января наши предки праздновали Сильвестров день или Куриный праздник. Православная церковь чтит память римского епископа Сильвестра I, почитаемого в лике святителей.

Традиции Сильвестрова дня

Люди в Древней Руси не случайно прозвали 15 января Куриным праздником. По поверьям, в этот день семилетний петух черного цвета откладывает яйцо в навозе. 4 июня из него появляется на свет царь Василиск - крылатый змей с птичьим клювом и «двумя хоботами». Он живет в неприступных горах и опустошает места, в которые летает. Только огонь может погубить его.

Считалось, что особенно Василиск любит лакомиться курицей. Чтобы защитить курятник, люди вешали внутри "куриного бога" - небольшой черный камень с дырочкой посередине.

Также в этот день молились Серафиму Саровскому и просили избавления от болезней ног. Спасали и болеющих другими недугами, читая над ними заговоры. Болезни олицетворялись в образах 12 лихорадок – дочерей царя Ирода, предназначенных мучить род человеческий.

Курица, петух, птица. СС0

Что нельзя делать 15 января

Запрещено есть блюда из курицы - иначе счастье, словно птица, упорхнет из дома.

Не рекомендуется стричь волосы - а то рано облысеете.

Женщине не стоит готовить после захода солнца - это может привести к болезням.

Нельзя проводить день в тишине и лучше шумно повеселиться - это отпугнет нечисть.

Курица, петух, птица. СС0

Приметы Сильвестрова дня

Дрова с треском горят – к сильному морозу.

Сорока летает недалеко от жилья – к вьюге.

Облака, появившиеся вечером на небе – к перемене погоды.

Петухи рано запели – к оттепели.

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