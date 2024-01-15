Кому помолиться и что стоит сделать в Сильвестров день: приметы 15 января

Традиции Сильвестрова дня
Люди в Древней Руси не случайно прозвали 15 января Куриным праздником. По поверьям, в этот день семилетний петух черного цвета откладывает яйцо в навозе. 4 июня из него появляется на свет царь Василиск - крылатый змей с птичьим клювом и «двумя хоботами». Он живет в неприступных горах и опустошает места, в которые летает. Только огонь может погубить его.
Считалось, что особенно Василиск любит лакомиться курицей. Чтобы защитить курятник, люди вешали внутри "куриного бога" - небольшой черный камень с дырочкой посередине.
Также в этот день молились Серафиму Саровскому и просили избавления от болезней ног. Спасали и болеющих другими недугами, читая над ними заговоры. Болезни олицетворялись в образах 12 лихорадок – дочерей царя Ирода, предназначенных мучить род человеческий.
Что нельзя делать 15 января
- Запрещено есть блюда из курицы - иначе счастье, словно птица, упорхнет из дома.
- Не рекомендуется стричь волосы - а то рано облысеете.
- Женщине не стоит готовить после захода солнца - это может привести к болезням.
- Нельзя проводить день в тишине и лучше шумно повеселиться - это отпугнет нечисть.
Приметы Сильвестрова дня
- Дрова с треском горят – к сильному морозу.
- Сорока летает недалеко от жилья – к вьюге.
- Облака, появившиеся вечером на небе – к перемене погоды.
- Петухи рано запели – к оттепели.
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