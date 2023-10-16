Компенсации сбережений советских вкладчиков вновь откладываются

Новая дата, до которой они выплачиваться точно не будут, — это 1 января 2026 года. Приостановка полных компенсаций по советским вкладам продлевается уже более двадцати лет.

О каких суммах задолженности идет речь? Точные данные не разглашаются, но по мнениям экспертов общий объем долгов составляет несколько десятков триллионов российских рублей.

В 1995 году в России был принят закон, по которому государство гарантирует восстановление и обеспечение сохранности сбережений, помещенных во вклады Сбербанка до 20 июня 1991 года (дата ликвидации Сберегательного банка СССР), во вклады по договорам личного страхования и в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР на территории России (не всего СССР, это важно) до 1 января 1992 года.

Общественные деятели и политические партии обратили внимание на факт переноса выплат и выступили со своими предложениями.

Так партия «Справедливая России — За правду» предлагает выплачивать долги по советским вкладам поэтапно, а не откладывать на потом. Социалисты предложили механизм посильных для бюджета выплат. Они уверены, что эти деньги могли бы повысить доходы граждан и потребительский спрос.

Вот уже больше 30 лет государство не может выполнить свои финансовые обязательства перед гражданами. Это целая жизнь! — отмечает депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев. — Федеральный закон о признании обязательств по советским вкладам и порядок возврата этих долгов был утвержден еще в 1995 году. Но с 2003 года его вступление в силу ежегодно откладывается. Такими темпами рассчитываться просто будет не с кем, ведь вкладчики, которым задолжало государство, увы, не молодеют.

По оценке экспертов, которых привлекали социалисты, совокупный долг по советским вкладам составлял почти 44 трлн рублей (на 2019 год). Представители СРЗП понимают, что у государства нет средств для единовременного погашения обязательств.

Но постоянно откладывать на потом — это не выход, — уверен Александр Терентьев, — Платите хотя бы частями.

Фракция СРЗП не поддержит законопроект Правительства об очередной заморозке выплат, а будет настаивать на реализации собственных предложений, подчеркнул парламентарий.

Сегодня выплатами по вкладам СССР занимается ПАО «Сбербанк». Получить компенсацию могут граждане, у которых на счетах по состоянию на 20 июня 1991 года были деньги. 20 июня — это последний день, когда существовал Сберегательный банк СССР. После этой даты деньги заморозили. Для получения компенсации, вкладчик должен предъявить свой паспорт гражданина РФ и сберегательную книжку в офис банка по действующему вкладу.