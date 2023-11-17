20 ноября
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Жизнь

Коммунальные платежи в рассрочку — как Росводоканал Барнаул помогает должникам

Реструктуризировать коммунальный долг и оплатить его частями могут абоненты Росводоканал Барнаул, которые оказались в сложной жизненной ситуации и не могут вовремя оплачивать услуги компании, но не хотят становиться злостными неплательщиками.

Квитанция, деньги.
Квитанция, деньги.
Фото предоставлено компанией «Росводоканал Барнаул».

Наших абонентов условно можно разделить на три группы — те, которые всегда вовремя платят коммунальные платежи, злостные неплательщики, которые игнорируют любые квитанции за ЖКУ и те, кто по каким-либо причинам не может полностью оплатить начисления или погасить задолженность. Первым мы благодарны, со вторыми решаем вопросы в судебном порядке, а третьим готовы оказывать помощь, предоставив рассрочку долга. Мы не обязаны этого делать, но понимаем, что порой у добросовестных абонентов бывают трудные времена и хотим пойти им навстречу, — рассказала коммерческий директор Росводоканал Барнаул Андрей Звягинцев.

В водоканале уже несколько лет раз в год проводится акция «Месячник помощи должникам».

При этом работа по реструктуризации долга ведется круглый год, но благодаря объявлению акции о такой мере поддержки узнают больше жителей Барнаула и пригорода.

В этом году месячник помощи абонентам проводился в сентябре. За период, что длилась акция, водоканал заключил соглашение о рассрочке с 24 абонентами на общую сумму 781 327, при этом оплачена дебиторская задолженность на сумму 228 616 рублей. Всего с начала года рассрочку оформили 144 абонента компании на сумму более 4 млн рублей, оплатив при этом чуть больше 3 млн.

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