14 декабря
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Жизнь

Коммуналки с тараканами вместо балерин в Мариинке. Что посмотреть зимой в Санкт-Петербурге, если не хочешь окультуриваться

Пересидеть сибирские морозы в северной столице - та еще авантюра. Но мне повезло - погода в Санкт-Петербурге оказалась на редкость теплая. Это не первая моя поездка в город, поэтому хотелось увидеть его менее туристическим. Без дворцов, выставок и театров. И вот что из этого вышло.

Квартира панка.
Квартира панка.
Кристина Тарасова

Где остановиться

Жила я, конечно, не в коммуналке с тараканами, а в усадьбе Дашковой на Галерной улице. Отель стоит в двух шагах от Медного всадника и Исаакиевского собора.

Зимой не стоит пытаться экономить на жилье, потому что туристов гораздо меньше — отели делают большие скидки. Можно жить в отдельном номере с завтраком, а не делить комнату с такими же путешественниками.

Исаакиевский собор.
Исаакиевский собор.
Кристина Тарасова

Что поесть

В Санкт-Петербурге миллиарды интересных заведений. Но я расскажу про три.

Кафе "Бурлящий котел" для фанатов Гарри Поттера, в котором подают то самое сливочное пиво. Причем в двух вариантах - для детей и взрослых. Оба вида горячие.

Поесть можно "сэндвич рыжего растяпы" и почему-то "походный сэндвич хоббитов". Как этот бутерброд оказался в мире Гарри Поттера - загадка.

Заведение уютное, по-своему магическое. Можно поиграть в настолки или шахматы. Выглядят они также, как в фильме о философском камне.

Адрес - ул. Гагаринская, 12.

&quot;Бурлящий котел&quot;.
"Бурлящий котел".
Кристина Тарасова
&quot;Бурлящий котел&quot;.
"Бурлящий котел".
Кристина Тарасова
Санкт-Петербург.
Санкт-Петербург.
Кристина Тарасова
&quot;Бурлящий котел&quot;.
"Бурлящий котел".
Кристина Тарасова
&quot;Бурлящий котел&quot;.
"Бурлящий котел".
Кристина Тарасова

Блинная "Русские Блины". Без сомнения - там я попробовала лучшие блины в своей жизни. Хрустящие, горячие, ароматные. Начинки не пожалели. Сами петербуржцы называют это лучшей блинной в городе. Заведению больше 30 лет.

Адрес - Гагаринская, 13. Напротив предыдущего кафе.

Что за Питер без шавермы? Рекомендую заведение Arij.

Берите шаурму "Шаверджано" и "Огонь", не пожалеете. Горожане любят шаурму на тарелке, но мы ее не пробовали. Но наверняка и она такая же вкусная.

Адрес - ул. Большая Конюшенная, 9.

Шаверма.
Шаверма.
Кристина Тарасова

Что посмотреть

Я брала экскурсию по ленинградским коммунальным квартирам. Вечером мы наедине с гидом отправились на прогулку от станции "Звенигородская".

Именно тогда я четко поняла, что такое "проходной двор" и увидела его своими глазами.

Коммуналки, в которые мы заходили - жилые. Одну из них снимал панк, в другой родился и вырос Сергей Довлатов. В комнате по соседству с ним жил инженер.

Многие вещи, конечно, поставили в комнатах именно для туристов. Но вряд ли для нас запустили тараканов на кухню.

Также в этот раз мне удалось послушать орган в протестанской церкви Петра и Павла на Невском проспекте, 22-24. Если идти вверх по Невскому, то слева появится католический храм - базилика святой Екатерины. Вход свободный.

Под конец путешествия рекомендую зайти в Дом книги. Именно здесь я нашла интересные сувениры и подарки.

Санкт-Петербург зимой.
Санкт-Петербург зимой.
Кристина Тарасова
Санкт-Петербург зимой.
Санкт-Петербург зимой.
Кристина Тарасова
Санкт-Петербург зимой.
Санкт-Петербург зимой.
Кристина Тарасова
Санкт-Петербург зимой.
Санкт-Петербург зимой.
Кристина Тарасова
Санкт-Петербург зимой.
Санкт-Петербург зимой.
Кристина Тарасова
Санкт-Петербург зимой.
Санкт-Петербург зимой.
Кристина Тарасова
Санкт-Петербург зимой.
Санкт-Петербург зимой.
Кристина Тарасова
Санкт-Петербург зимой.
Санкт-Петербург зимой.
Кристина Тарасова
Санкт-Петербург зимой.
Санкт-Петербург зимой.
Кристина Тарасова

Для знакомства с городом обязательно посетите музей блокады Ленинграда. Он маленький, поэтому можно смело брать экскурсию. К концу сеанса может стать грустно. Особенно после попытки представить себя на месте продавца, который по карточке выдает голодному ребенку 125 граммов хлеба на весь день.

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