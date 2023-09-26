28 сентября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Комик Слава Комиссаренко женился на вебкам модели, а узнал об этом только во время медового месяца

Комик Слава Комиссаренко женился на вебкам модели и узнал этом только от подписчиков во время медового месяца.

Комик Слава Комиссаренко женился на вебкам модели, а узнал об этом только во время медового месяца.
Комик Слава Комиссаренко женился на вебкам модели, а узнал об этом только во время медового месяца.
Личный архив из соц.сетей

Их свадьба прошла очень романтично в Турции. Однако подписчики сразу узнали в жене Славы бывшую вебкам модель и сообщили парню об этом.

Комик молчал несколько дней, а потом выложил признательный пост, где заявил, что ничего об этом не знал.

Прошлое жены не вернуть, но нельзя скрывать подобные вещи, высказался Комиссаренко. Также он добавил, что сейчас ему очень грустно.

Ранее в нашем материале: Дима жаждет интима. Как корреспондент altapress.ru устраивалась вебкам-моделью и чуть не стала зарабатывать больше.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость