25 апреля
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Жизнь

Кого ждет самая большая пенсия в России, рассказал эксперт

Член Общественной палаты Олег виноградов рассказал, кто будет получать самую большую пенсию в России, сообщает «Прайм».

Налоги. Деньги.
Налоги. Деньги.
Pixabay.com

По его словам, самую большую пенсию будут получать те, кто работал на тяжелых профессиях. Высокие выплаты ожидают и жителей Крайнего Севера с трудовым стажем.

Кроме того, он рассказал о существовании пенсии за выслугу лет. Ее начисляют федеральным госслужащим со стажем не менее 18,5 лет.

Такую же выплату за выслугу лет получают военные, работники летно-испытательного состава и космонавты.

Виноградов добавил, что зарплаты жителей Крайнего Севера в целом выше из-за тяжелых условий работы.

Ранее стало известно, что более 60 процентов россиян хотят выйти на пенсию до 60 лет.

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