Когда все-таки откроют мост на Новом рынке в Барнауле и что там сейчас происходит

С самого начала реконструкции моста по пр. Ленина, если заходила речь об окончании работ, со всех сторон слышалось только "в ноябре". Но вот наступило первое число, и барнаульцы обеспокоились: сдавать мост почему-то не спешат. Какие все-таки точные сроки открытия движения и сколько еще осталось сделать — читайте в материале altapress.ru.

Согласно условиям госконтракта, движение по мосту должны открыть до 30 ноября. Поскольку деньги выделили из федерального бюджета, не закончить работы в срок в Барнауле не могут — просто нельзя.

Поэтому можно сказать наверняка, что в конце этого месяца проспект Ленина вновь оживет.

Сколько еще осталось сделать

На малом путепроводе сейчас уже подведены рельсы со стороны ул. Кулагина и уложен асфальт. А рабочие занимаются устройством тротуаров.

На основном мосту работы проходят неравномерно. Так, со стороны Дома Быта уже есть асфальт, и разобрали разворотное трамвайное кольцо. А сейчас укладывают рельсы — щебень засыпают прямо поверх снега. Позже их соединят с рельсами на проспекте.

А вот со стороны ТЦ "Пионер" дела пока обстоят неопределенно. Там только подготовили дорогу к укладке асфальта, но плотный слой снега почти сразу накрыл все труды. Хотя и было понятно, что шансы на бесснежный ноябрь практически равны нулю.

Впрочем, понемногу начинают разбирать второе поворотное кольцо: уже надергали целых два ведра рельсовых креплений. Но пока трамваи продолжают ходить.

Реконструкция моста, ноябрь 2023. Анна Зайкова Реконструкция моста, ноябрь 2023. Анна Зайкова Реконструкция моста, ноябрь 2023. Анна Зайкова Реконструкция моста, ноябрь 2023. Анна Зайкова Реконструкция моста, ноябрь 2023. Анна Зайкова Реконструкция моста, ноябрь 2023. Анна Зайкова

Строго говоря, пока со второй стороны моста нет ни дороги, ни тротуаров, ни рельсов.

А к 30 ноября придется успеть.