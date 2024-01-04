Когда наступит православное Рождество и как правильно его отметить в 2024 году

Православное Рождество отмечают в ночь с 6 на 7 января четыре церкви: Русская, Грузинская, Сербская и Иерусалимская. А также афонские монастыри, которые тоже живут по юлианскому календарю, и многие католики восточного обряда.

Два Рождества

В Рождество отмечают появление на свет Иисуса — младенца Пресвятой Девы Марии.

При этом в мире его празднуют дважды. От католического Рождества, которое отмечают 25 декабря, православное отличается датой. Оно празднуется по григорианскому календарю, в то время как православное — по юлианскому.

Григорианский календарь, по которому сейчас живет большинство стран мира, появился в 1582 году и объяснялся серьезной ошибкой предыдущего. Дело в том, что юлианский календарь за каждые 128 лет собирал одни неучтенные сутки. В итоге время постепенно сдвигалось, и важнейшие праздники наступали раньше положенного срока.

Русская православная церковь с новым календарем не согласилась и продолжает отмечать праздники по юлианскому. Разница между датами составляет 13 дней.

Традиции праздника

Православное Рождество предшествуется длительным постом, который начинается 28 ноября и заканчивается 6 января.

Раньше было принято в сочельник, в ночь перед праздником, ставить на окна горящую свечу, которая символизировала человеческую душу, горящую перед Богом и освещающую путь другим.

Принято ходить в церковь. Службы начинаются вечером 6 января, но поскольку еще длится пост, и увеселения запрещены, праздничная литургия начинается либо в полночь, либо уже утром.

Рождественские открытки. Библиотека им. В.Я.Шишкова.

Когда праздновать

Отмечать вечером 6 января - неправильно. В это время еще длится строгий пост.

Поэтому праздновать нужно 7 числа. Желательно - после службы в храме, в кругу близких.

Можно устраивать застолье - до 19 января, Крещения, постных дней нет вообще, даже по средам и субботам.

Что дарить

Традиция подарков на Рождество появилась благодаря волхвам - восточным мудрецам, принесшим Богомладенцу золото, ладан и смирну.

Золото - как царю, ладан - как Богу, смирну - как благовонную мазь, используемую при погребении, как человеку смертному.

Сегодня, подбирая подарок на Рождество, следует обойтись без излишеств и сделать акцент на духовную составляющую.

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