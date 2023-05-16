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Какими будут профильные смены?

Председатель комитета по образованию города Андрей Муль заявил, что пройдут следующие профильные смены: военно-спортивная, творческая, для дружин юных пожарных и юных инспекторов дорожного движения.

Впервые в "Маяке" пройдет профильная смена для кадетов из лицея №52. А в «Дружных» собираются провести смену для ребят с ограниченными возможностями.