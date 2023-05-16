Летний сезон откроет лагерь «Дружных» - смена начнется 9 июня. Следом за ним начнут принимать детей все остальные:
- 10 июня – "Медвежонок",
- 11 июня – "Соснячок",
- 14 июня – "Звездный,
- 15 июня – "Парус",
- 16 июня – "Спутник-2" и "Маяк".
Детские лагеря проведут традиционные и профильные смены. Они будут длиться 14 дней.
Запланировано три смены в лагерях "Маяк", "Звездный" и "Парус". Четыре смены проведут лагеря "Дружных", "Спутник-2", "Соснячок" и "Медвежонок".
Председатель комитета по образованию города Андрей Муль заявил, что пройдут следующие профильные смены: военно-спортивная, творческая, для дружин юных пожарных и юных инспекторов дорожного движения.
Впервые в "Маяке" пройдет профильная смена для кадетов из лицея №52. А в «Дружных» собираются провести смену для ребят с ограниченными возможностями.
В 2023 году стоимость путевки в загородный лагерь составит 26,6 тыс. рублей.
Власти города предусмотрели средства из краевого и городского бюджетов на софинансирование стоимости путевки.
Софинансирование предусмотрено для следующих групп лиц:
- родителям детей школьного возраста от 6,5 до 15 лет (включительно), и выпускникам дошкольных образовательных организаций Алтайского края, проживающим на территории региона – 12,5 тыс. рублей;
- дополнительно сотрудникам краевых государственных учреждений – 5 тыс. рублей;
- многодетным семьям, направившим одновременно на отдых в загородные лагеря Алтайского края троих и более детей от 6,5 до 15 лет – на первых двух детей по 12,5 тыс. рублей, на третьего и каждого следующего ребенка – 25 тыс. рублей.
Да, будут. В 2023 году будут работать 86 пришкольных лагерей с дневным пребыванием. Они готовы принять больше 21 тыс. детей.