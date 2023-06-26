27 июня
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Жизнь

Когда и как отмечают мусульманский праздник Курбан-байрам в 2023 году

Вслед за Ураза-байрам, который отмечали в апреле, мусульмане встречают главный праздник Курбан-байрам. Он известен как праздник завершения хаджа. Altapress.ru рассказывает, когда и как отмечают Курбан-байрам в 2023 году.

Мечеть. Ислам
Мечеть. Ислам
ССО
1
Когда отмечают Курбан-байрам?

Курбан-байрам празднуют через 70 дней после Ураза-байрама, на десятый день мусульманского месяца Зуль-хиджа.

Праздник отмечают несколько дней. Официально - с 27 по 28 июня. Главные торжества намечены на 28 июня.

В исламских странах празднование может затянуться на две недели (Саудовская Аравия), а где-то его отмечают от трех до пяти дней.

2
История праздника

Курбан-байрам называют еще Ид аль-Адха, что отсылает к истории о пророке Ибрагиме в 37 суре Корана. Согласно преданию, мужчине во сне явился ангел Джабраил, который передал волю Аллаха. Он потребовал от Ибрагима принести в жертву старшего сына Исмаила.

Несмотря на любовь к сыну, пророк согласился убить родного ребенка. В самый последний момент Аллах заменил жертву на барана. Это было испытание веры, и Ибрагим успешно прошел его.

Большая мечеть Дамаска.
Большая мечеть Дамаска.
kremlin.ru
3
Традиции Курбан-байрам

В соответствии с преданием, ключевая часть Курбан-байрам - это жертвоприношение. После праздничной молитвы верующие закалывают барана или другое копытное животное, вспоминая о подвиге пророка Ибрагима.

При этом существуют особенные правила, в зависимости от животного, принесенного в жертву. Так верблюду должно быть пять лет, корове или буйволу - два года, овце - один год. У животных не должно быть болезней и серьезных недостатков, портящих мясо.

Принесенный в жертву скот в первую очередь предназначен для милостыни и угощения близких и друзей.

4
Как отмечают праздник в городах

В сельской местности закалывание скота - более привычно для жителей, нежели в городах.

В связи с этим жертвоприношение проходит или во дворах мечетей, или на специальных площадках, которые выделяет администрация города.

Там дежурят сотрудники Роспотребнадзора и санитарных инспекций, которые следят за тем, чтобы мясо готовилось по всем правилам. Стандарты халяль строго соблюдают священнослужители.

Мечеть. Ислам
Мечеть. Ислам
ССО
5
Как правильно отмечать Курбан-байрам?

Согласно древним традициям, Курбан-байрам начинается с утренней молитвы и намаза в мечетях.

После молитвы верующие приступают к жертвоприношению. Принято отдавать одну треть жертвенных животных беднякам или детским домам, одну треть раздать гостям и родственникам, и еще одну треть оставить семье.

В праздничный день верующие навещают близких и молятся за умерших. Также необходимо обязательно подавать милостыню нуждающимся.

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