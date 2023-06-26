Когда и как отмечают мусульманский праздник Курбан-байрам в 2023 году

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Традиции Курбан-байрам

В соответствии с преданием, ключевая часть Курбан-байрам - это жертвоприношение. После праздничной молитвы верующие закалывают барана или другое копытное животное, вспоминая о подвиге пророка Ибрагима.

При этом существуют особенные правила, в зависимости от животного, принесенного в жертву. Так верблюду должно быть пять лет, корове или буйволу - два года, овце - один год. У животных не должно быть болезней и серьезных недостатков, портящих мясо.

Принесенный в жертву скот в первую очередь предназначен для милостыни и угощения близких и друзей.