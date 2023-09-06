День учителя каждый год празднуют в один и тот же день - 5 октября . Altapress.ru разобрался, что подарить педагогу в 2023 году.

Что подарить на день учителя в 2023 году

На День учителя можно подарить цветы. Это беспроигрышный вариант, однако не самый оригинальный. А вот букет из фруктов или шоколада - уже лучше. В Барнауле такой подарок можно найти у мастеров через Avito.

Учителя - тоже люди. И могут не высыпаться по утрам. В таком случае турка или даже кофемашина будут идеальным подарком.

Кофемашина. СС0

Еще одна электронная вещица - беспроводная зарядка. Однако для этого нужно точно узнать, с каким телефоном ходит учитель.

Электронная книга - тоже отличный вариант. Особенно для учителя литературы. Книгу можно использовать как для личных нужд, так и для работы, ведь на нее можно скачивать учебники.

Электронная книга. СС0 (Unsplash)

Учителю ИЗО можно подарить картину по номерам, краски, холсты, кисти. Учителю астрологии - большую карту звездного неба.

Беспроигрышные и недорогие варианты подарков на День учителя:

Набор хороших канцелярских принадлежностей;

Теплый плед, ведь впереди холодная и снежная зима;

Powerbank, внешний аккумулятор. Полезно для прогулок и дальних поездок.

Книга. Всегда актуальный подарок. Особенно, если презентовать в красивой обертке.

Ранее мы разбирались, какие цветы подарить учителю на 1 сентября. Для 5 октября наши советы тоже подойдут.