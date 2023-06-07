Когда будут мощные магнитные бури в июне и стоит ли их бояться. Расписание геоударов

В июне магнитные бури будут до пяти балов. Altapress.ru рассказывает, как с ними справлять и что делать, есть геоудар пришелся на аномальную жару.

На Земле 7 июня будет благоприятная обстановка. Магнитная буря будет незаметной.

На следующий день - 8 июня - геоудары будут слабые - всего два балла. Однако чрезмерно чувствительные к метеоизменениям люди могут почувствовать головную боль.

9 июня у метеочувствительных людей может измениться качество сна. Магнитная буря ожидается в два балла.

Магнитная буря в Сибири. my.calendar

15 и 16 июня магнитная буря будет около четырех баллов. Стоит пить больше воды, отказать от алкоголя и кофе, избегать жары. Особенно это касается сибиряков.

А вот 18 июня начнется пройдет самый настоящий геомагнитный шторм в пять баллов и продлится весь день.

Следующая сильная буря будет только 28 июня и достигнет четырех баллов.

Магнитная буря в Москве. my.calendar

Как подготовиться к магнитным бурям

Накануне геошторма нельзя переутомляться, нужно отдохнуть. Нельзя наедаться, много курить и пить. Рекомендуется выспаться и утром сделать гимнастику.

Людям с хроническими болезнями следует запастись необходимыми медикаментами.