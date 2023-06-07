Когда будут мощные магнитные бури в июне и стоит ли их бояться. Расписание геоударов

На Земле 7 июня будет благоприятная обстановка. Магнитная буря будет незаметной.
На следующий день - 8 июня - геоудары будут слабые - всего два балла. Однако чрезмерно чувствительные к метеоизменениям люди могут почувствовать головную боль.
9 июня у метеочувствительных людей может измениться качество сна. Магнитная буря ожидается в два балла.
15 и 16 июня магнитная буря будет около четырех баллов. Стоит пить больше воды, отказать от алкоголя и кофе, избегать жары. Особенно это касается сибиряков.
А вот 18 июня начнется пройдет самый настоящий геомагнитный шторм в пять баллов и продлится весь день.
Следующая сильная буря будет только 28 июня и достигнет четырех баллов.
Как подготовиться к магнитным бурям
Накануне геошторма нельзя переутомляться, нужно отдохнуть. Нельзя наедаться, много курить и пить. Рекомендуется выспаться и утром сделать гимнастику.
Людям с хроническими болезнями следует запастись необходимыми медикаментами.