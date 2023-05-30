Ключевой момент. Евгения Боровикова взялась за спасение природных озер вблизи Барнаула

Жители барнаульских поселков Ягодное и Черницк обратились в депутату АКЗС Евгении Боровиковой с аналогичными коллективными просьбами — спасти природные озера, которые ранее располагались вблизи поселений. Ныне там свалка, нарезка участков под строительство но никак не любимое место отдыха.

В нашем поселке Ягодное некогда были природные озера Лесное и Касаткино. Озера питались родниками, в них водилась рыба, по берегам гнездились дикие утки, у каждого был подход к воде в виде песчаного пляжа, — с грустью вспоминают местные жители любимые места для отдыха и детей и взрослых.

Евгения Боровикова взялась за спасение природных озер вблизи Барнаула. Фото предоставлено партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ.

Но после того, как в 90-е годы их пытались чистить и углублять, нарушили экосистему. И теперь ключи больше не бьют, водоемы заросли растительностью и мусором. Под обращением к Евгении Боровиковой, в котором жители Ягодного просят помочь восстановить природные озера, подписались почти 90 человек.

В Черницке ситуация схожая — помимо любимого места для летнего досуга, водоем рядом с поселком выполнял стратегическую функцию — "резервуара с водой для наполнения пожарных машин", — пишут заявители. Под обращением к Боровиковой — "помогите спасти озеро!", подписалось 65 местных жителей.

Евгения Боровикова взялась за спасение природных озер вблизи Барнаула. Фото предоставлено партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ.

Депутат уже получила ответ из краевого Министерства природных ресурсов, что эти вопросы находятся в ведении муниципалитета. Теперь депутат требует от барнаульских чиновников разобраться со сложившейся ситуацией и восстановить природную экосистему вблизи поселков.

Более того, Евгения Боровикова вместе с депутатом Барнаульской городской Думы от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ Степаном Лютовым съездили посмотреть на бывшие живописные озера. От живописности, да и от озер, не осталось и следа.