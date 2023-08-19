Киты-полосатики стали появляться в Черном море у Сочи

Киты иногда появляются в Черном море, однако это не совсем обычное явление, рассказал коренной житель Сочи.

Такое происходит раз в несколько десятилетий. Первое зафиксированное появление китов в этих водах случилось в 1880 году возле Батуми.

Следующий задокументированный случай произошел в 1926 году под Новороссийском. Вероятно, существуют другие случаи таких появлений.

Эти киты — полосатики. Они относительно небольшие по сравнению с другими видами китов — длина достигает 10 метров, вес — до 14 тонн, указывает sochi24.tv.

Полосатики попадают в Черное море через пролив Босфор.

Ранее нашелся самый тяжелый кит в истории планеты.

Сельдяной сородич

Ранее гигантский сельдяной кит проплыл против течения по сибирской реке 400 километров. Однажды в сибирскую реку Енисей заплыл кит. И это не розыгрыш.

Кит прошел против течения реки по Енисею почти 400 километров.

Однако в океан вернуться он не смог. Кит неудачно нырнул и сильно поранился об острые камни Енисея. Получается, что пресная вода и течение оказались для животного не так губительны. Кита нашли мертвым на берегу в окрестностях Дудинки.

Великое путешествие огромного млекопитающего состоялось в прошлом веке. По глубинам Енисея рассекал финвал — сельдяной кит. У самых крупных особей длина тела достигает 24 метров при весе около 70 тонн. Уступает лишь синему киту.