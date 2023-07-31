Кем сможет работать Костомаров после ампутаций, рассказала эксперт

По мнению психолога, некогда успешный спортсмен может обучать детей, стать лидером мнений или, например, заняться работой с паралимпийцами.
В начале июля Костомарова выписали из больницы в Коммунарке, где провел 175 суток. Там он проходил лечение с января 2023 года. Сейчас спортсмен восстанавливается после ампутации стоп и пальцев на руках. Он активно тренируется и даже завел Telegram-канал.
Ранее Костомаров встретился с детьми — он сам вышел к ним в аэропорту. Дочку и сына Костомаров ласково называет "конфетками".