1 августа
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Жизнь

Кем сможет работать Костомаров после ампутаций, рассказала эксперт

Психолог Евгений Фомин перечислил сферы деятельности, в которых может работать олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров после восстановления, пишет «Матч ТВ».

Роман Костомаров встретился с детьми
Роман Костомаров встретился с детьми
Telegram-канал Романа Костомарова

По мнению психолога, некогда успешный спортсмен может обучать детей, стать лидером мнений или, например, заняться работой с паралимпийцами.

В начале июля Костомарова выписали из больницы в Коммунарке, где провел 175 суток. Там он проходил лечение с января 2023 года. Сейчас спортсмен восстанавливается после ампутации стоп и пальцев на руках. Он активно тренируется и даже завел Telegram-канал.

Ранее Костомаров встретился с детьми — он сам вышел к ним в аэропорту. Дочку и сына Костомаров ласково называет "конфетками".

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