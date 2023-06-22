Каждый четвертый россиянин не знает дату начала Великой Отечественной войны

Всероссийский центр изучения общественного мнения опросил граждан РФ. Как выяснилось, около 25% не смогли вспомнить дату начала ВОв.

Тем не менее, показатель вырос с прошлого года. Спустя более 80 лет 75% опрошенных продолжают помнить дату начала войны. С 2007 года показатель вырос на 10%.

"Верный ответ назвали 85-86% россиян старше 45 лет, среди молодежи 18-24 лет — уже 66%, еще меньше — в группе 25-34-летних — 57%", — отметили специалисты центра.

Кроме того, более половины опрошенных сделали что-то особое в День памяти и скорби и почтили помять павших солдат.

Ранее стало известно, что каждый десятый россиянин дает имена своим гаджетам.