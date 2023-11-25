Катя Клэп и компания. Кого послушать и посмотреть 25 и 26 ноября в Барнауле

- 25 ноября в Шишковке состоится финальная лекция по фольклору с музыкальным погружением в тему. Солирует Александр Куликов: музыкант, певец, композитор и преподаватель музыки. Начало в 16:00. Вход свободный, 12+
- Также 25 ноября в киноклубе Шишковки пройдет бесплатный показ фильма «Герой» с Димой Биланом. Начало в 13:00. Вход свободный, 12+
- 26 ноября барнаульцев приглашают на трибьют-концерт «Короля и Шута» в Hairy lemon pub. Начало в 19:00. На него можно попасть бесплатно, если получится выиграть в розыгрыше "Афиши".
Фестиваль. Концерт.
СС0
- StandUp Алтай в Барнауле приготовил две программы к выходным. 25 ноября приходите на шоу «Это любовь», где Дима Бобровский и приглашенные эксперты помогут гостям решить их проблемы в отношениях. 26 ноября бронируйте места на «Проверку на двоих». 18+
- 25 ноября в ТРЦ «Galaxy» состоится встреча с Катей Клэп. С блогером можно будет поболтать и сделать селфи. Начало в 13:00.
- Театр драмы 25 ноября покажет спектакль «Антигона». Начало в 17:30. 16+
- А 26 ноября театр покажет «Трильби». Начало спектакля в 17:30. 16+
"Антигона".
Алтайский краевой театр драмы.