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Жизнь

Катя Клэп и компания. Кого послушать и посмотреть 25 и 26 ноября в Барнауле

На встречу с Катей Клэп, в театр или на стендап с купидонами? Altapress.ru размышляет,

"Антигона".
"Антигона".
Алтайский краевой театр драмы.
  • 25 ноября в Шишковке состоится финальная лекция по фольклору с музыкальным погружением в тему. Солирует Александр Куликов: музыкант, певец, композитор и преподаватель музыки. Начало в 16:00. Вход свободный, 12+
  • Также 25 ноября в киноклубе Шишковки пройдет бесплатный показ фильма «Герой» с Димой Биланом. Начало в 13:00. Вход свободный, 12+
  • 26 ноября барнаульцев приглашают на трибьют-концерт «Короля и Шута» в Hairy lemon pub. Начало в 19:00. На него можно попасть бесплатно, если получится выиграть в розыгрыше "Афиши".
Фестиваль. Концерт.
Фестиваль. Концерт.
СС0
  • StandUp Алтай в Барнауле приготовил две программы к выходным. 25 ноября приходите на шоу «Это любовь», где Дима Бобровский и приглашенные эксперты помогут гостям решить их проблемы в отношениях. 26 ноября бронируйте места на «Проверку на двоих». 18+
  • 25 ноября в ТРЦ «Galaxy» состоится встреча с Катей Клэп. С блогером можно будет поболтать и сделать селфи. Начало в 13:00.
  • Театр драмы 25 ноября покажет спектакль «Антигона». Начало в 17:30. 16+
  • А 26 ноября театр покажет «Трильби». Начало спектакля в 17:30. 16+
&quot;Антигона&quot;.
"Антигона".
Алтайский краевой театр драмы.
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