Катунь заиграла бирюзовыми красками и показала свое буйство среди льда на пороге. Фото

Стали показывать реки свои ледяные панцири, которые вот-вот вскроются от зимнего плена.

С редакцией altapress.ru поделился замечательными снимками весенней Катуни наш читатель. Он рассказал, что в этом месте бурная река не замерзает и в лютую стужу. Только Катунь не таких ярких цветов, как осенью. Это и понятно — на весенних фото реки в воде отражается яркое небо.

Катунь в марте. Александр Целовальников

А на бурлящем пороге сейчас — порядка четырех километров чистейшей воды.

Катунь в марте. Александр Целовальников

Между тем первый «звоночек» грядущего ледохода и наступления настоящей весны раздался в Алтайском крае — Катунь в районе села Сростки освободилась ото льда 11 марта. Но в 2020 году. Произошел промыв реки, в результате чего лед попросту размыло.

Это совершенно нормальное явление, поскольку в марте солнце уже светит достаточно ярко.

А вот как выглядела Катунь с этого же места 22 марта 2023 года.

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