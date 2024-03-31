Католическая Пасха 2024: традиции главного христианского праздника

Что такое католическая Пасха
В этот день и католики, и православные отмечают воскрешение Иисуса Христа. Его смерть символизирует искупление грехов всего человечества, поэтому его и называют Спасителем, подарившим людям надежду на вечную жизнь, поясняет теолог, католик византийского обряда и учредитель портала «Христианская Россия» Кирилл Белоусов.
Почему Пасха каждый год отмечается в разные даты
Православные христиане и католики византийского обряда используют юлианский календарь для вычисления даты празднования Пасхи. Его ввели еще в 45 году до нашей эры. А западные христиане — григорианским, введенным в 1582 году Папой Римским Григорием XIII.
Традиции католической Пасхи
Для всех христианских конфессий Пасха - один из важных праздников в году.
Накануне торжества в раннее субботнее утро в католических храмах проводят обряд благословения огня и воды.
После окончания службы верующие отправляются в крестный ход, а вечером зажигают особую свечу — Пасхал. В пасхальную ночь в церквях проводят обряд крещения для взрослых.
Красят ли яйца на католическую пасху
На католической Пасхе яйца присутствуют, но их красят в пастельные оттенки или заменяют шоколадными.
Что значит пасхальный кролик у католиков
Приносит крашеные яйца пасхальный кролик – именно его католики считают главным символом праздника. Животное ассоциируется с плодовитостью, благополучием, достатком.
В день праздника дети ходят по домам, поют песни и поздравляют с Пасхой. Все обмениваются крашеными яйцами. Малышам на Пасху дарят сладости в виде яиц и кроликов.
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