Католическая Пасха 2024: традиции главного христианского праздника

В 2024 году католическая Пасха отмечается 31 марта. Это важнейший христианский праздник, к которому верующие готовятся больше 40 дней, во время Великого поста. Важно: у православных пост еще продолжается, а Пасха будет 5 мая. Рассказываем о сути и самых важных традициях католической Пасхи.

Что такое католическая Пасха

В этот день и католики, и православные отмечают воскрешение Иисуса Христа. Его смерть символизирует искупление грехов всего человечества, поэтому его и называют Спасителем, подарившим людям надежду на вечную жизнь, поясняет теолог, католик византийского обряда и учредитель портала «Христианская Россия» Кирилл Белоусов.

Почему Пасха каждый год отмечается в разные даты

Православные христиане и католики византийского обряда используют юлианский календарь для вычисления даты празднования Пасхи. Его ввели еще в 45 году до нашей эры. А западные христиане — григорианским, введенным в 1582 году Папой Римским Григорием XIII.

Традиции католической Пасхи

Для всех христианских конфессий Пасха - один из важных праздников в году.

Накануне торжества в раннее субботнее утро в католических храмах проводят обряд благословения огня и воды.

После окончания службы верующие отправляются в крестный ход, а вечером зажигают особую свечу — Пасхал. В пасхальную ночь в церквях проводят обряд крещения для взрослых.

Пасха. Яйца СС0

Красят ли яйца на католическую пасху

На католической Пасхе яйца присутствуют, но их красят в пастельные оттенки или заменяют шоколадными.

Что значит пасхальный кролик у католиков

Приносит крашеные яйца пасхальный кролик – именно его католики считают главным символом праздника. Животное ассоциируется с плодовитостью, благополучием, достатком.

В день праздника дети ходят по домам, поют песни и поздравляют с Пасхой. Все обмениваются крашеными яйцами. Малышам на Пасху дарят сладости в виде яиц и кроликов.

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