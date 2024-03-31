Католическая Пасха 2024: поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с католической Пасхой в прозе
Хочу от всего сердца поздравить с праздником Светлой Пасхи и пожелать мира, счастья, гармонии Вашему дому, здоровья и благополучия семье! Пусть этот радостный день наполнит сердце любовью и весенним теплом!
От всей души поздравляю с католической Пасхой! Желаю всех благ: крепкого здоровья, уюта и гармонии дома, искренней любви и финансового благополучия. Пускай Бог всегда будет в твоем сердце и во всем будет твоей поддержкой и опорой!
Примите искренние поздравления с католической Пасхой! Желаем, чтобы Господь проявлял к вам милость, защищая от непрошеных бед и болезней всех ваших родных и близких. Пусть в семье неизменно царят любовь, спокойствие и благополучие.
Поздравления с католической Пасхой в стихах
С Пасхальным праздником сердечно
Хочу сегодня вас поздравить!
Пусть счастье в доме будет вечным,
Пускай в нём благодать витает.
Пускай Господь вам радость дарит,
Достаток, позитив, здоровье.
Пускай родные будут рядом,
А жизнь — окутанной любовью!
Всех католиков сегодня
С Пасхой светлой поздравляем!
Этот праздник счастье дарит,
Улыбнуться заставляет,
Пусть пребудет с вами вера,
И Господь вас защищает,
От проблем, бед и болезней
Вашу жизнь оберегает!
Я в католическую Пасху
Желаю счастья и тепла,
Жизнь чтобы светлой, доброй сказкой
Всегда-всегда твоя была!
Пусть Ангел спустится с небес,
Чтоб огласить благую весть:
Христос воистину воскрес,
А значит, чудо в жизни есть!
Поздравления с католической Пасхой в смс
Сегодня день весенний, солнечный, прекрасный,
Все потому, что называется день этот Пасхой.
Здоровья, мира, радости от души желаю,
С чудесным, добрым праздником Вас я поздравляю.
Пусть сердце будет светлым, в нем любовь живет,
И лучшее пусть в жизни обязательно придет.
Мои наилучшие пожелания мира и спокойствия в эту Пасху! Ведь великий дар Пасхи — это надежда, всеобщая христианская надежда, заставляющая каждого из нас верить в Бога, в его окончательный триумф, в его доброту и любовь, которые никто и ничто не сможет сломить. Поздравляю!
Поздравляю с Пасхой и от души желаю, чтобы пасхальный Кролик заглянул в твой дом и оставил в нём благо и радость, чтобы все яйца, спрятанные Зайчиком, были найдены, чтобы святой огонь и вода очистили твой уголок от всего лихого и злого, чтобы добрые молитвы были услышаны, чтобы в этот праздник вся семья собралась за богатым столом в атмосфере искреннего счастья и любви.
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