Картинка от депрессии. Медитативный фоторепортаж altapress.ru из барнаульских парков

Если взять с собой ароматный кофе, прогулка станет в разы приятнее.
Чуть ранее altapress.ru показывал, как Барнаул зацвел сиренью.
Уже глядя на эти снимки слышишь тишину. А представьте, какие успокаивающие прогулки можно совершать ранними утрами по Изумрудному и Юбилейному парку. Фоторепортаж Александра Чегодайкина вдохновит вас на это.
Если взять с собой ароматный кофе, прогулка станет в разы приятнее.
Чуть ранее altapress.ru показывал, как Барнаул зацвел сиренью.
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