1 июня
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Жизнь

Картинка от депрессии. Медитативный фоторепортаж altapress.ru из барнаульских парков

Уже глядя на эти снимки слышишь тишину. А представьте, какие успокаивающие прогулки можно совершать ранними утрами по Изумрудному и Юбилейному парку. Фоторепортаж Александра Чегодайкина вдохновит вас на это.

Барнаульские парки весной.
Барнаульские парки весной.
Александр Чегодайкин

Если взять с собой ароматный кофе, прогулка станет в разы приятнее.

Чуть ранее altapress.ru показывал, как Барнаул зацвел сиренью.

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