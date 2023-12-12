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Жизнь

Карнавал и сушки: парк «Центральный» приглашает барнаульцев на торжественное открытие

В Барнауле торжественно откроется парк "Центральный" 16 декабря. Об этом сообщает администрация города.

Праздник.
Праздник.
Администрация города

В этот день на главной сцене парка состоится праздничая программа.

Гостей будут встречать горячим чаем с сушками. Также будет развлекательно-игровая программа от дуэта «Сочный».

Для барнаульцев выступит молодежный хор русской песни «Сибиряночка» и театр танца «Иван да Марья». А по случаю открытия катка состоится костюмированный заезд.

Для участия в заезде приглашают всех желающих. Участникам необходимо прийти в парк в карнавальном костюме (или надеть какой-либо элемент костюма). Начало заезда в 14:55.

Само же мероприятие начнется 14:00.

Ранее сообщалось, что в Барнауле краеведческий музей запускает новогоднюю акцию по обмену подарками.

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