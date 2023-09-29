1 октября
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Жизнь

Капремонт или реновация? Как остановить износ домов

Почти 9 лет российская "коммуналка" живет с новой системой по капремонту. Она призвана решить проблему износа домов, возложив ответственность за ремонт и на собственников жилья многоквартирных домов.

Капремонт или реновация? Как остановить износ домов.
Капремонт или реновация? Как остановить износ домов.
Фото: ru.freepik.com, автор nikitabuida.

Но у любой системы есть свои слабые места. У системы капремонта — рост тарифов и принцип "регоператоров". За несколько лет тариф на капремонт повышался, а в 2023 взносы в Алтайском крае резко рванули вверх, взяв планку в 46,6%.

Другая проблема — принцип "общего котла" регионального оператора. Считается, что жители и государство вкладывают всё больше средств в "общий котёл", в том числе "подкармливая" регоператоров. Вместе с тем, состояние жилья только ухудшается: плесень на потолках, трещины в стенах, затопленные подвалы — такие картины встречаются в домах жильцов, исправно оплачивающих коммунальные взносы за капремонт. Об этом сообщает пресс-служба партии "Справедливая Россия — За правду", предлагая изменить программу капремонта на более рабочие механизмы обновления жилья.

Система капремонта скорее напоминает "чёрную дыру", которая требует всё больше и больше финансовых вложений. Взносы растут, причём зачастую выше уровня инфляции, а износ жилья только увеличивается, — комментирует депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев. — Люди жалуются на бездействие УК, аварийные дома в программу не попадают, зато карманы граждан активно опустошаются. Ещё в 2018 году мы предлагали запустить всероссийскую реновацию.

Критика существующей системы капремонта, которая не может остановить рост износа жилья, раздается и со стороны экспертов и Счётной палаты. Ликвидировать и "общий котёл", и посредников-регоператоров, предлагает председатель партии "Справедливая Россия — За правду", лидер фракции социалистов в Госдуме Сергей Миронов. Фракция рекомендует рамочный законопроект, позволяющий проводить реновацию в любом регионе на основе прозрачных правил, открытого диалога власти и общества.

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