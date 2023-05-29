Капитальный ремонт проведут на мосту на Чуйском тракте за 49 млн рублей

Капитальный ремонт проведут на мосту через реку Высельская Уба на автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт".
Участок дороги лежит по маршруту Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией, подъезд к озеру Телецкому, Республика Алтай.
Согласно документ, работы на мосту должны быть закончены до 30 декабря 2025 года.
Заказчик федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Алтай" федерального дорожного агентства".
Начальная цена заказа - 49 млн рублей.
Ранее за полмиллиона рублей в АлтГУ установили мемориальную доску первому ректору.