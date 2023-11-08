Какую работу жители Алтайского края хотели заполучить больше всего в октябре

В октябре жители Алтайского края больше всего хотели работать менеджерами и администраторами. Рассказываем, какие еще профессии стали самыми популярными в октябре, а в сторону каких специалисты смотрели реже всего.

Самые желанные

Специалисты платформы по поиску работы hh.ru проанализировали 62 тыс. активных резюме. Оказалось, что чаще всего свои резюме оставляли менеджеры по продажам и менеджеры по работе с клиентами. На эту профессию претендовали 5% всех, кто искал работу в октябре.

Чуть менее востребованной была работа администратором (4,2% резюме), а на третьем месте расположились продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (4%).

В топ-15 самых желанных профессий также попали:

водители;

бухгалтеры;

операторы call-центра;

операторы базы данных;

менеджеры по работе с партнерами;

секретари;

упаковщики, комплектовщики;

кладовщики;

официанты, бариста;

юристы;

курьеры;

юрисконсультанты.

Бухгалтер. Фото: GettyImages

Без особых требований

Список самых популярных профессий в целом вышел неудивительный. Критерии к большинству вакансий в этих сферах совсем не требовательные. Зачастую не обязателен даже минимальный опыт работы, в формулировках фигурирует фраза «всему научим», а платить обещают сразу, без долгих стажировок и испытательных сроков.

Только по официальным данным за январь-сентябрь 2023 года цены в России выросли на 4,6%. Но эксперты отмечают, что для людей ситуация ощущается в два раза тяжелее.

Все еще играют роль санкции и направление значительной части бюджета на СВО. Поэтому людям важнее заработать здесь и сейчас, а не в перспективе карьерного роста.

К тому же, на рынок труда активно выходит поколение конца 90-х – начала 00-х, то есть молодые люди, зачастую студенты, не имеющие опыта.

Секретарь. unsplash.com

Не в тренде

Самая высокая конкуренция оказалась среди претендентов на вакансию менеджера по работе с партнерами. Конкурс составил в среднем 40,9 резюме на одно место. Такие сотрудники ищут и анализируют потенциальных клиентов, согласовывают с ними проекты, заключают договоры и прочее.

Дальше градус конкуренции заметно спадает. На каждую должность юрисконсультанта, администратора, юриста и секретаря претендуют по 13-14 человек, а на оператора базы данных - 10-11.

Однако, несмотря на высокую активность соискателей, среди популярных профессий есть и дефицитные. Например, операторы call-центра, продавцы-консультанты, продавцы-кассиры, водители и менеджеры. На каждую вакансию в этих сферах приходится примерно два-три резюме при норме больше четырех.

Не в тренде оказались в Алтайском крае оказались зоотехники, метрологи, главные врачи, заведующие аптекой, геологи, бортпроводники, а также менеджеры по компенсациям и льготам.