Какую погоду предскажет Антон Перезимник: приметы и традиции 30 января

Традиции Антонова дня
30 января не стоит доверять теплой погоде - вполне возможно, что скоро ее сменят сильные морозы. В народе говорили: «Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет — все морозом стянет».
Чтобы привлечь весну, хозяйки пекли толокняные колобки, символизирующее солнце. Выпечкой угощали детей и гостей.
В этот день заботились о домашнем скоте. Проверяли запасы кормов, чистили хлев. Святому Антонию молились о благополучном отеле коров и безопасности скота.
Также проводили специальный обряд, чтобы обмануть нечисть. Человек, выходящий первым из дома, шел от дому к крыльцу пятками вперед, обозначая следами, что в жилище пришел сам хозяин.
Что нельзя делать 30 января
- Женщинам нельзя вязать и заниматься рукоделием - можно привлечь в дом болезнь.
- Не стоит готовить бобовые и чечевицу - можно заболеть корью.
- Нельзя озвучивать долгосрочные планы - они могут не сбыться.
- Не рекомендуется лениться и откладывать важные дела.
- Запрещено ссориться и ругаться.
Приметы Антонова дня
- Теплая погода в этот день, сулит сильные морозы в ближайшее время.
- Оттепель предвещает раннюю весну и хороший улов рыбы.
- Если ночью облачно, то будет хороший урожай зерновых культур.
- У месяца рога круглые – к ясной и морозной погоде.
- Ясный и безветренный день – к морозу.
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