Какой погоды стоит ожидать в Алтайском крае после урагана

По региону прошелся шквалистый ветер, чего теперь ожидать жителям от погоды?

По данным Алтайского гидрометцентра, уже в понедельник 20 ноября ветер ослабит свою силу и будет достигать 5-10 м/с с порывами до 15 м/с, но это днем.

А ночью жителей региона ожидает все тот же шквалистый ветер, но уже с меньшей силой, порывы будут до 18-22 м/с.

Тепло закончилось, поэтому столбики термометров в регионе опустятся до -11 градусов ночью и -7 днем.

В отдельных районах края также возможен умеренный снег, а вместе с ним и гололедные явления. Днем гололедица станет сильной.

Ураган не уйдет из Барнаула в понедельник, его сила будет достигать 18-23 м/с с порывами до 25 м/с. Утром температура будет от +6 до +8 градусов, но уже к вечеру опустится и составит от -2 до -4 градусов.

В столице Алтайского края из осадков будет дождь, переходящий в мокрый снег. На дорогах сильная гололедица.

Ранее мы сообщали куда направляется ураганный ветер.