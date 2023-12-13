14 декабря
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Жизнь

Какие специалисты в Алтайском крае оказались самыми востребованными под конец года

Специалисты платформы по поиску работы hh.ru выяснили, какие профессии оказались в топе самых востребованных в Алтайском крае в начале декабря, и для кого работодатели открыли самое большое количество вакансий.

Водитель.
Водитель.
unsplash.com

Продавцы и не только

В начале декабря лидирующую позицию по востребованности уверенно забрали водители: на их долю пришлось 7,3% от всех предложений о работе в регионе.

Кстати, в недавнем исследовании также выяснилось, что среди рабочих специальностей самый высокий доход в России и в Алтайском крае имеют водители такси. Например, в Барнауле им в среднем предлагают 105 тыс. рублей.

Второй самой востребованной профессией оказались менеджеры по продажам – 7,1%. А третьими стали продавцы (6,4%), которые практически всегда нужны на рынке труда.

Это связано как с постоянным открытием и расширением торговых точек, так и с высокой текучкой кадров в силу не всегда приемлемых для работников условий. Продавцы-консультанты, кстати, вообще стали лидерами по спросу в Сибири.

Работа. Магазин. Продавец.
Работа. Магазин. Продавец.
unsplash.com

Call-центр и врачи в одном ряду

На четвертом месте топа, на удивление, расположились операторы call-центров – на эту должность приходится 3,4% всех вакансий региона.

Для сравнения, в таком же количестве в крае ищут врачей, о кадровом дефиците которых говорят на каждом шагу. Это подтверждают и сами специалисты hh.ru: на каждую открытую вакансию врача приходится всего 0,6 потенциальных кандидатов. Ранее мы рассказывали, какие специалисты стали особенно востребованы после ковида.

В топе также оказались разнорабочие и повара, собрав по 2,7% всех предложений всех предложений работодателей, слесари (2,6%), грузчики (2,2%), машинисты, бухгалтеры (пол 2,1%), кладовщики (1,8%), электромонтажники, операторы производственной линии и уборщики (по 1,7%).

Помимо врачей, самыми дефицитными стали слесари – 0,9 резюме на одну вакансию и повара – 1,3 резюме при нормальной нижней границе в 4.

Реже всего в Алтайском крае работодатели искали заведующих аптекой, консультантов по стратегии, директоров юридического департамента, брокеров, парикмахеров и операционный директоров.

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