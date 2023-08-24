26 августа
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Жизнь

Какие самые грибные места в Алтайском крае, рассказали в Минприроды

Грибной сезон начался в Алтайском крае позже обычного из-за слишком засушливого лета. Тем не менее в регионе есть места, которые могут похвастаться большим урожаем. О таких грибных полянах рассказали в Минприроды.

Грибы
Грибы
Минприроды Алтайского края

Мало грибов наблюдают в Волчихинском и Бобровском лесничествах. По словам местных грибников, белые грибы пошли только в конце августа, а после дождя находят грузди и лисички. Безгрибье связано с засушливым летом и редкими дождями.

Зато богато на грибы леса Новичихинского и Фрунзенского лесничеств. Здесь собирали ведрами лисички, грузди, бычки, рыжики и волнушки. В Кулундинском лесничестве в этом сезоне также хороший урожай белых, опят, маслят и многих других.

В Каменском лесничестве находят крупные трофеи, весом до 600-700 грамм. Лесники отмечают, что грибов так много, что с пустой корзинкой из леса еще никто не уходил.

А с середины августа к ним присоединились грибники в Павловском районе.

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