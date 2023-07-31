Какие правила нужно соблюдать в суперлуние и как оно может повлиять на жизнь

В день суперлуния нужно быть открытым для новых идей, экспериментов, принимать нестандартные решения. Это поможет вам в реализации новых проектов за которые, возможно вы боялись взяться.
В личной жизни можно наладить отношения и устранить недопонимания. Вечер желательно провести с родными и близкими.
Также обратите внимание на сны - там можно получить важные подсказки.
Многие астрологи считают, что в этот день лучше не ходить в салоны красоты, так как результат может вас разочаровать.
Главное быть спокойным. Лучше в этот период не выяснять отношения, даже если вы уверены, что правы.
Также не рекомендуется назначать важные встречи: лучше отложить разговор на несколько дней.
лунные сутки категорически не подходят для интима. Физическая близость может обернуться неприятностями или разочарованием. Лучше поговорить с партнером по душам, сообщает Комсомольская Правда.
Ранее август начнется с огромной луны, которую можно будет увидеть в Барнауле