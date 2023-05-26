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Жизнь

Какие дороги перекроют в Барнауле в связи с ремонтом, рассказали власти города

В Барнауле перекроют несколько участков дорог для проведения различных ремонтных работ с 27 мая. В мэрии рассказали, каких улиц это коснется.

Перекрытие дороги.
Перекрытие дороги.
altapress.ru

Первым будет перекрыт участок улицы Максима Горького в районе здания №13 27 мая с 9:00 до 21:00. На данном участке будет проходить ремонт канализационной сети.

29 мая с 8:00 перекроют движение на участке дороги по улице Папанинцев в районе пересечения с переулком Сейфуллинским. Будет проходить капительный ремонт теплотрассы. Работы продлятся до 10 июля.

"Обращаем внимание, что в связи с перекрытием изменится трасса следования маршрута №41.

Движение будет организовано по следующей схеме: при движении на конечный остановочный пункт «ул. Челюскинцев»: проспект Ленина – улица Партизанская – улица Челюскинцев, обратно: улица Челюскинцев – улица Партизанская – проспект Ленина, далее по маршруту", - сообщают в мэрии.

31 мая будет проводиться ремонт теплотрассы в районе здания № 165 по улице Гущина. Этот участок также будет перекрыт с 8:00 часов до 17:00 часов 15 июля.

С 9 по 12 июня в период с 20.00 до 08.00 будет перекрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине проезжей части улицы Шевченко в районе здания №170. В это время на участке будет проводиться капитальный ремонт железнодорожного переезда.

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