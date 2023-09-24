Какая погода будет в Алтайском крае 24 сентября

Погода в Алтайском крае
Ночью температура воздуха составит 0...+5 градусов. Местами небольшие дожди, в предгорьях возможны с мокрым снегом. Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.
Днем температура поднимется до +7...+12 градусов. Местами небольшие дожди. Ветер западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Погода в Барнауле
Ночью термометры покажут от +2 до +4 градусов. В начале ночи небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с.
Днем потеплеет до +9...+11 градусов. В конце дня небольшой дождь. Ветер западный, 3-8 м/с.
Ранее рассказали, что на Алтае уже выпал снег.