Какая погода будет в Алтайском крае 21 сентября

Утром будет от +5 до +10 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман.
Ветер южный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Днем температура будет от +18 до +23 градусов.
Ветер южный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
О погоде в Алтайском крае 21 сентября рассказали метеорологи.
Утром будет от +5 до +10 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман.
Ветер южный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Днем температура будет от +18 до +23 градусов.
Ветер южный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
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