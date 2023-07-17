Какая погода будет в Алтайском крае и Барнауле 17 июля

Погода в Алтайском крае
Температура ночью - +10...+15 градусов. По востоку местами кратковременные дожди, грозы.
Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.
Температура днем - +23...+28 градусов. Преимущественно без осадков.
Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.
Погода в Барнауле
Ночью температура составит +13...+15 градусов. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.
В первой половине ночи кратковременный дождь, возможна гроза.
Днем столбик термометра покажет +25...+27 градусов. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.
Преимущественно без осадков.