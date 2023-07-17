17 июля
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Жизнь

Какая погода будет в Алтайском крае и Барнауле 17 июля

Алтайский Гидрометцентр рассказал о погоде в регионе и Барнауле 17 июля.

Гроза. Штормовое предупреждение. Молния.
Гроза. Штормовое предупреждение. Молния.
CC0

Погода в Алтайском крае

Температура ночью - +10...+15 градусов. По востоку местами кратковременные дожди, грозы.

Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Температура днем - +23...+28 градусов. Преимущественно без осадков.

Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Погода в Барнауле

Ночью температура составит +13...+15 градусов. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.

В первой половине ночи кратковременный дождь, возможна гроза.

Днем столбик термометра покажет +25...+27 градусов. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.

Преимущественно без осадков.

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