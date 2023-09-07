8 сентября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Какая погода будет 7 сентября в Алтайском крае

Синоптики рассказали, какая погода будет 7 сентября в Алтайском крае.

Погода, осень.
Погода, осень.
viralpress.ru

В отдельных районах небольшие, по северо-востоку местами умеренные дожди, грозы. В утренние часы местами туман.

Температура от +9,+18 градусов.

Ветер западный 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость