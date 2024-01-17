Как жильцы победили бюрократию и добились ремонта крыши дома

Ситуация, с которой столкнулись жители 21-квартирного дома в селе Черемное Павловского района, может случиться с каждым домом. Каким образом жильцам удалось получить добротную крышу над головой?

История с протекающей крышей многоквартирного дома в Черемном началась давно. Собственники жилья ждали капитального ремонта крыши, а очередь их дома, где живут пенсионеры и семьи с детьми, скидывали назад по причине неполноценной оплаты взносов.

Чтобы спасти дом от разрушения, плесени и сырости, ничего не оставалось делать, как идти за помощью к депутату Госдумы Александру Терентьеву. Об этом написала пресс-служба алтайских социалистов.

Путь спасения дома был долгий и тернистый, не без бюрократических проволочек. Депутат направлял запросы в краевое правительство, прокуратуру, главе района.

В 2016 году дом №50а по ул. Привокзальной в селе Черемное стоял в программе на период с 2017 по 2019 год. Затем срок передвинули на 2023-й год. Жители забили тревогу в 2021-ом. А в 2022-ом году собственникам сообщили, что ремонт дома установлен на 2025-й год. Перенести срок ремонта на более ранний, ввиду плачевного состояния конструкции, к сожалению, не удалось. Однако удалось сохранить хотя бы 2023-й — перед Новым годом крышу сделали, — сообщают алтайские социалисты.

Собственники уверены, что без сопровождения Александра Терентьева их дом переносили бы бесконечно. Селяне поблагодарили депутата, за то, что он прошел этот непростой путь вместе с ними и отстоял их право на добротную крышу над головой.

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