Как завести детей в День Акима и Анны. Приметы и традиции 22 сентября

Традиции Дня Акима и Анны
День Акима и Анны отмечался вслед за Рождеством Пресвятой Богородицы. На Руси верили, что в этот день можно излечиться от бесплодия. Для этого семейные пары обращались с молитвой к богоотцам.
Также в этот день поздравляли молодых матерей, чествовали повивальных бабок и устраивали застолья. Молодые пары ставили на стол круглые пироги, как символ плодородия и будущей жизни. Потому 22 сентября еще прозвали Днем рожениц.
Женщина должна была продемонстрировать гостям, как держит дома хозяйство. А супруг водил на двор, показывал в амбарах жито, а в саду наливал присутствующим пиво из бочонка. По обычаю, гости должны были хвалить хозяев и давать им дельные советы.
Что нельзя делать 22 сентября
- Нельзя отказывать гостям, а также не приходить в гости самим, иначе получите дополнительные сложности в жизни.
- Не стоит долго находиться на улице ночью — можно накликать долгие недуги.
- Нельзя завидовать и желать чужого добра — будут беды преследовать.
- Категорически запрещается изменять и флиртовать на стороне. Это тяжкий грех, который повлечет за собой серь6зные проблемы и беды.
- Хороший день для путешествий и дальней дороги. Превосходный день для подарков.
Приметы Дня рожениц
- Если в этот день дрова заготовить, то зимой в доме будет намного теплее.
- Выпавший снег сулит плохой урожай в следующем году.
- Если с лиственницы ещё не все иголки осыпались, то зимой будет много снега, но он будет быстро таять
- Длинная паутина летит к ясной осени и нескорому снегу.
- Детей, рожденных в этот день, ждут в жизни много перемен. Им сопутствует удача.