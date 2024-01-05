Как защитить себя на Федулов день: приметы и традиции 5 января

В народно-православном календаре 5 января отмечали Федулов день. Его еще называли Федул Зимний и Нифонт. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Федулова дня

В этот день почитали двух святых: Феодула и Нифонта. Нифонта Кипрского считали защитником от нечистой силы. Он мог изгнать злых духов из людей и домашнего скота. А святого Феодула почитали, как повелителя ветров и защитника от болезней скота.

Чтобы уберечь домашний скот от болезней, люди пекли постные лепешки. В хлеву угощение разламывали на части и скармливали животным, а птицам давали зерно.

По поверью, на Федула могут навести порчу на домашних животных и людей. Поэтому хозяйки пекли печенье в форме коровок, овечек, козочек и птицы. Лакомство сразу заворачивали в полотенце, чтобы злые духи не успели их облизнуть.

Курица, петух, птица. СС0

Что нельзя делать 5 января?

Не стоит работать с острыми предметами - порезы от них будут долго заживать.

Нельзя отдавать долги - иначе скоро снова окажетесь в должниках.

Женщинам не рекомендуется подшивать подо у платья - так они укоротят себе жизнь.

Запрещено рассказывать о своих мечтах - а то не сбудутся.

Тишина, молчание. СС0

Приметы Федулова дня

Ветер в этот день к хорошему урожаю.

Беспокойное поведение кур предвещает метель.

Лошадь храпит – к снежной буре.

Погода 5 января покажет, каким будет ноябрь.

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