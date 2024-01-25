26 января
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Жизнь

Как встречать Татьянин день: приметы и традиции 25 января

Помимо Дня студента 25 января отмечают Татьянин день. Православная церковь почитает память Татьяны Римской — христианской великомученицы.

Девушка. Славянка. Венок
Девушка. Славянка. Венок
ССО

Традиции дня Татьяны

В этот день православные люди идут в храм помолиться святой Татьяне. На молебен приглашают и студентов, чтобы они помолились об успешной учебе.

Традиционное блюдо дня — круглый каравай, который символизирует Солнце. Его пекли старшие в семье женщины — "большухи". Каждому члену семьи раздавали по кусочку и ели - тем самым завывали весну.

«Татьяна и каравай печет, и половики по реке бьет, и хоровод ведет!» – приговаривали в народе.

В День памяти святой мученицы Татьаны девушки, мечтающие о браке, делали метлу. Ее старались оставить в доме потенциального жениха, причем так, чтобы свекровь не нашла. Однако опытные матери семейств об этом обычае знали и за порог возможных невест пускали не всегда.

Каравай.
Каравай.
Анна Зайкова

Что нельзя делать 25 января?

  • Не стоит в этот день отказывать в помощи и милостыне нуждающимся.
  • Не рекомендуется выносить мусор из дома и убираться - можно выкинуть удачу из дома.
  • Родителям нельзя ругать маленьких детей.
  • Запрещено ссориться и ругаться - иначе можно надолго испортить отношения.
Дети, которых много носили на руках, вырастают более уверенными в себе.
Дети, которых много носили на руках, вырастают более уверенными в себе.
photo.7ya.ru

Приметы дня Татьяны

  • Солнышко рано покажется — к раннему потеплению и прилёту птиц.
  • Снег на Татьяну сулит дождливое и сырое лето.
  • 25 января подскажет, какой погода будет в декабре.
  • Ветер с юга – к засушливому и малоурожайному лету.
  • Морозная и ясная погода — к хорошему урожаю.
  • Звездное небо — к ранней весне.

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