Как встречать Татьянин день: приметы и традиции 25 января

Традиции дня Татьяны

В этот день православные люди идут в храм помолиться святой Татьяне. На молебен приглашают и студентов, чтобы они помолились об успешной учебе.

Традиционное блюдо дня — круглый каравай, который символизирует Солнце. Его пекли старшие в семье женщины — "большухи". Каждому члену семьи раздавали по кусочку и ели - тем самым завывали весну.

«Татьяна и каравай печет, и половики по реке бьет, и хоровод ведет!» – приговаривали в народе.

В День памяти святой мученицы Татьаны девушки, мечтающие о браке, делали метлу. Ее старались оставить в доме потенциального жениха, причем так, чтобы свекровь не нашла. Однако опытные матери семейств об этом обычае знали и за порог возможных невест пускали не всегда.

Каравай. Анна Зайкова

Что нельзя делать 25 января?

Не стоит в этот день отказывать в помощи и милостыне нуждающимся.

Не рекомендуется выносить мусор из дома и убираться - можно выкинуть удачу из дома.

Родителям нельзя ругать маленьких детей.

Запрещено ссориться и ругаться - иначе можно надолго испортить отношения.

Дети, которых много носили на руках, вырастают более уверенными в себе. photo.7ya.ru

Приметы дня Татьяны

Солнышко рано покажется — к раннему потеплению и прилёту птиц.

Снег на Татьяну сулит дождливое и сырое лето.

25 января подскажет, какой погода будет в декабре.

Ветер с юга – к засушливому и малоурожайному лету.

Морозная и ясная погода — к хорошему урожаю.

Звездное небо — к ранней весне.

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