Как выглядит отреставрированный памятник одинокому влюбленному, показали власти города

Памятник одинокому влюбленному вернулся на свое прежнее место - на скамейку у Алтайского аграрного университета. Об этом сообщает мэрия Барнаула.

Один из самых узнаваемых памятников Барнаула решили отреставрировать по инициативе университета. Он покинул свою любимую скамейку 28 апреля. Со скульптуры удалили старый слой покрытия, который пришел в негодность, и нанесли новый.

30 мая одинокий влюбленный снова принялся ждать даму своего сердца.

Напоминаем, что оригинальная композиция появилась в Барнауле в 2007 году. Автор памятника - скульптор Эдуард Добровольский. Сначала памятник установили на проспекте Социалистическом, но позже – в 2013 году – перенесли на Красноармейский проспект к аграрному университету.